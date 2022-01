Torgiano premiata dal Ministero della Cultura con fondi sonanti: obiettivo, potenziare il Museo delle Ceramiche

Da Roma in arrivo due nuove linee di finanziamento dal Ministero della Cultura, in particolare dalla Direzione Generale Musei, che attraverso il doppio bando denominato “Piccoli Musei”, per il MACC (Museo d’arte ceramica contemporanea) di Torgiano: fondi per poter potenziare le attività espositive. Il MACC ha infatti recentemente annesso alla propria gestione le sale espositive di Palazzo Graziani Baglioni, dove al momento è in corso la personale, “OTTAVI”, dell’artista ceramista umbro Bruno Ceccobelli, visitabile fino al 27 febbraio 2022.

Con l'occazione l’Assessore Falaschi ha anticipato quelle che saranno le prossime iniziative museali a cura dello storico dell’arte, Lorenzo Fiorucci. In particolare la mostra dedicata allo scultore Joaquìn Roca Ray (da Marzo 2022), in vista del centenario dalla sua nascita, nel 2023, e a seguire la bipersonale degli artisti Clara Garesio e Giuseppe Pirozzi, una coppia dell’arte contemporanea, protagonista della scultura ceramica da oltre sessant’anni.

A chiudere il periodo estivo ci sarà invece la personale dello scultore romano, ma attivo da anni a Pietrasanta, Claudio Capotondi, con una mostra di progetti di sculture ambientali e bozzetti. Si prospetta cosi per il MACC una nuova stagione espositiva brillante e vivace, facendolo diventare così uno fra i musei più attivi, dedicato al contemporaneo, della Regione Umbria.