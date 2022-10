Strade (in)sicure, camionista trucca tempi di guida e chilometri percorsi: patente ritirata e maxi multa

Rischia fino a tre mesi di sospensione della patente e quindi non potrà svolgere la sua professione di auto-trasportatore dopo il comportamento scorretto e pericoloso riscontrato nella serata di ieri, nel comune di Torgiano, dagli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia, impegnati in un posto di controllo in un’area di servizio. Il camionista stava andando con un carico a Latina. Gli agenti hanno constatato che il conducente stava circolando con la carta tachigrafica di un’altra persona inserita nell’apparecchio cronotachigrafico, la strumentazione adibita al controllo della velocità e dei tempi di guida dei veicoli commerciali.

"Questa pratica - hanno spiegato dal Comando - viene attuata per eludere i controlli degli organi di Polizia sui tempi di guida, mettendo, di conseguenza, in serio pericolo la sicurezza della circolazione e degli utenti della strada".

I poliziotti della Stradale, a quel punto, hanno proceduto al ritiro della carta tachigrafica trovata nell’apparecchiatura e della patente di guida del conducente, ai fini della sospensione da 15 giorni a 3 mesi del titolo abilitativo alla guida. Notificata al conducente anche la sanzione pecuniaria di 866 euro, con decurtazione di 10 punti dal certificato professionale del conducente.