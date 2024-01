La tomba contesa, prosciolta la funzionaria comunale a processo per lo spreco di denaro pubblico

Una dipendente del Comune di Attigliano, ora in pensione, è stata chiamata dalla Procura regionale contabile a rispondere di un presunto abuso per non aver aperto una procedura di evidenza pubblica per una tomba nel locale cimitero in quanto era di proprietà di suoi parenti.

Secondo l’accusa la concessione della tomba nel cimitero di Attigliano era in scadenza e la funzionaria sarebbe stata tenuta ad effettuare le procedure di evidenza pubblica per il riutilizzo della tomba e, invece, avrebbe prima proposto l’accettazione di una cessione a titolo oneroso tra privati della cappella e poi procedere con una ordinanza in tal senso. Ordinanza annullata dal sindaco e che era costata una denuncia alla donna.

La Procura sosteneva l’esistenza di un danno erariale di 17mila e cinquecento euro a seguito della cessione a titolo oneroso dell’utilizzo della tomba tra una familiare dell’ex dirigente e una scultrice il cui intento era anche quello di ristrutturate la tomba.

La donna, difesa avvocato Elodia Mirti, ha sostenuto come non ci fosse conflitto d’interessi e che non ci sarebbe stato alcun danno da disservizio, evidenziando tutte le volte che per i sepolcri del cimitero di Attigliano non era stata attivata la procedura comparativa.

Una tesi, soprattutto sulla mancata prova del danno erariale per la mancata attivazione della procedura comparativa, che i giudici della Corte di conti hanno accolto, prosciogliendo la donna.