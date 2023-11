"Aiuto, mi seguono, parlano male di me e mi vogliono morto", tolte le armi da caccia dopo la mail inviata alla Polizia

“Aiuto, mi vogliono morto”, ma è un mitomane e gli revocano la licenza di caccia e il permesso di detenere armi e munizioni.

Un perugino ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, difeso dall’avvocato Simona Michelsanti, chiedendo l’annullamento degli atti della Prefettura e delle Questura di Perugia con i quali gli è stato fatto divieto di detenere le armi, munizioni ed esplosivi.

I provvedimenti sono scaturiti dopo che la Polizia riceveva una mail inviata dall’uomo e con la quale chiedeva “un disperato aiuto riferendo che alcune persone tra i suoi colleghi di lavoro stavano da tempo cercando in tutti i modi di rovinar[gli] la vita facendo[lo] passare per un delinquente usando ogni tipo di mezzo e che forse erano coinvolte anche persone che fanno parte delle forze dell’ordine”. L’e-mail si concludeva con le seguenti parole: “Vi chiedo aiuto perché ora che sanno che so tutto, vogliono uccidermi”.

Subito contattato dalle forze dell’ordine l’uomo “riferiva si sentirsi da tempo vittima di cospirazioni poste in essere da persone non meglio identificate (forse colleghi di lavoro, il titolare dell’azienda presso la quale era impiegato, personale delle forze dell’ordine) e pronunciava frasi come ‘ho sentito che dicevano …’ e ‘mi vogliono far fuori in tutti i modi possibili ed immaginabili’, senza però fornire, su richiesta del personale della Polizia postale, alcuna indicazione su chi avesse pronunciato dette frasi o in quale modo tali persone intendessero fagli del male o indicare qualche episodio specifico riguardante tali affermazioni. Le risposte non erano mai specifiche e rimanevano nel vago”. L’uomo affermava anche “di sentirsi pedinato da persone sempre diverse e a lui sconosciute, anche durante le sue battute di caccia e aggiungeva di essersi rivolto in diverse occasioni alla Stazione dei Carabinieri locale per esporre tale situazione”.

Dagli accertamenti non emergeva nulla, se non che per la Prefettura di Perugia “l’interessato non poteva più fondatamente ritenersi affidabile rispetto alla detenzione delle armi e delle munizioni e che non offriva, sulla base di un giudizio prognostico, le dovute garanzie, anche per il futuro, di non abusarne”. Ne discendeva il divieto di possedere armi e munizioni.

I giudici amministrativi, ribadendo che “il richiedente la licenza di porto d’armi non gode al riguardo di alcun diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un’eccezione al normale divieto di portare le armi”, hanno concordato con la Prefettura in relazione al giudizio “di non affidabilità” del soggetto, ritenendo “giustificata l’adozione del provvedimento” di revoca del permesso di detenzione di armi e munizioni.