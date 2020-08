Internazionale di tennis di Todi | Tamponi negativi per il giocatore in isolamento per Covid19

Buone notizie arrivano, sul fronte Covid, dagli Internazionali di Tennis Città di Todi: il giocatore inizialmente sospetto è risultato negativo al Covid-19 al secondo e al terzo tampone ai quali è stato sottoposto. Escluso in ogni caso dal tabellone di doppio e messo in isolamento come da protocollo, l’atleta non ha dunque preso parte al Challenger organizzato da MEF Tennis Events, che prosegue senza problemi rispettando le misure di sicurezza definite dall’ATP e dalle autorità sanitarie.



