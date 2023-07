E45, guida drogato e senza patente: maxi multa di 5.100 euro e auto "sequestrata"

Drogato e senza patente - perché revocata - al volante lungo la E45. La polizia stradale di Todi, all'altezza di Deruta, hanno fermato un 48enne che zigzagava lungo la superstrada. L'uomo ha anche tentato di buttare dal finestrino della cocaina.

Il 48enne, spiega la polizia, ha ammesso di aver assunto stupefacenti.

Dopo essersi rifiutato di essere accompagnato dagli operatori presso una struttura sanitaria per sottoporsi alle analisi del caso, il 48enne è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e per possesso di stupefacenti.

L’uomo, risultato essere sprovvisto di patente di guida, poiché revocata, è stato anche sanzionato per la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada, con sanzione pecuniaria di 5.100 euro e il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.