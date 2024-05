Todi, nella caserma dei Carabinieri ricavata una stanza speciale per le donne e i minori maltrattati

Nella Compagnia dei Carabinieri di Todi, è stata inaugurata l’aula per le audizioni delle donne vittime di violenza allestita dal Soroptimist International Club Perugia nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, avviato dall’associazione a partire dal 2015 e finalizzato alla realizzazione all’interno delle Caserme dei Carabinieri e degli Uffici di Polizia di stanze particolari, pensate come luoghi protetti adatti ad

accogliere e ascoltare le persone fragili e vulnerabili, in particolare le donne che vogliono

denunciare violenze, abusi e maltrattamenti.

"Al fine di favorire - hanno spiegato i militari nel giorno della presentazione davanti alle autorita del comune e delle associzioni un rapporto empatico tra l’operatore e la vittima, eliminando gli ostacoli fisici e riducendo quei meccanismi psicologici di difesa, che spesso si innescano nei casi di violenza di genere, frenando la volontà di denuncia, le stanze sono arredate in modo confortevole ed informale, in grado di ricreare un ambiente familiare e domestico, dove potersi sentire al sicuro e liberi di denunciare le violenze subite".

La disponibilità di questi ambienti è fondamentale per incoraggiare a rivolgersi alle Forze dell’Ordine che potranno sostenere le parti offese nel delicato momento della denuncia e avviarle nel complesso percorso di riacquisizione della propria libertà e dignità personale. Oltre a presentarsi come luoghi accoglienti, le stanze sono dotate di un particolare sistema informatico in grado di consentire la corretta registrazione video-audio della denuncia.

Punti di forza del progetto e della sua realizzazione sono i Protocolli d'intesa stipulati dall’Unione Italiana del Soroptimist con l'Arma dei Carabinieri e con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno che, oltre a sugellare la collaborazione tra i Club italiani di Soroptimist e le istituzioni, hanno definito nel dettaglio le linee guida per la realizzazione di tali spazi.