Todi e i giornalisti umbri in lutto per la morte del decano dei corrispondenti locali: Aldo Spaccatini. "Sempre al servizio della sua comunità"

Todi e la categoria dei giornalisti umbri piangono Aldo Spaccatini, una figura di riferimento per tutta la città e storico corrispondente del Corriere dell'Umbria, venuto a mancare nella giornata per via di un malore dopo un periodo di salute difficile. Spaccatini inoltre era uno storico commerciante proprietario di un negozio in centro storico. Aldo era nato nel 1937 ed aveva festeggiato pochi mesi fa 60anni di matrimonio con la moglie Primetta.

"Aldo - scrive il Sindaco Antonino Ruggiano - era una persona che, fin da giovane, si è mostrato impegnato nella vita della comunità in vari campi e a diversi livelli: nello sport, nelle attività teatrali, nella rappresentanza di categoria e, appunto, in qualità di corrispondente del Corriere dell'Umbria. In ogni occasione - prosegue il Sindaco - Spaccatini si è distinto per un approccio positivo, sempre a favore dell'interesse collettivo e con grande rispetto dei ruoli, delle competenze e delle istituzioni. In particolare, nel periodo della sua lunga presidenza della Confcommercio locale, seppe mettersi al servizio della città interpretando il ruolo sindacale in maniera fattiva e propositiva. E' una persona della quale ci mancherà l'impegno, la professionalità e la correttezza. Alla moglie, ai tre figli, tra i quali Marco, architetto del Comune, le condoglianze dell'Amministrazione e della città tutta".