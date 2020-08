Fiamme in un'abitazione, a fuoco palazzina di due piani

Fiamme in un'abitazione a Todi. Il fuoco ha interessato una palazzina di due piani a Pontenaia. Sul posto, dalla serata di lunedì 3 agosto, i vigili del fuoco che hanno provveduto a controllare l'incendio e bonificare l'edificio per poi accertare l'entità dei danni subiti.

Nell'incendio non sono rimaste coinvolte persone. Sulle cause delle fiamme sono in corso accertamenti. Dalle prime verifiche, il focolaio sarebbe individuabile nel garage dell'abitazione, ma, come detto, sulla sua origine sono in corso accertamenti più approfonditi.