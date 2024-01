Fanno esplodere un cassonetto: trovato un vandalo, si cercano gli altri

La polizia locale di Todi ha individuato uno dei vandali che hanno fatto esplodere un cassonetto in viale della Consolazione a fine dicembre. Il 21enne turderte è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti sono risaliti alla targa dell'auto che si è avvicinata al cassonetto e identificato il conducente.

"Interrogato sulla presenza di altre persone, il giovane ha ammesso la conduzione del veicolo ma di non ricordare chi altro era a bordo e chi ha posizionato l'esplosivo, poiché aveva bevuto e aveva mal di testa", scrive il Comune di Todi.

Il 21enne è stato denunciato alla Procura e segnalato alla motorizzazione civile "per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi di quanto previsto dal codice della strada". E ancora. "Altra relazione - prosegue il Comune - è stata inviata all'ufficio patrimonio del Comune per avviare le richieste risarcitorie del danno".

"L'amministrazione comunale - si legge in una nota del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano - si congratula con il corpo di Polizia Locale e il comandante Giuseppe Padricelli per la rapidità con la quale si è addivenuti all'individuazione del responsabile. Si è detto in più occasioni che non sono oltremodo tollerabili i danni prodotti da vandalismo, sia per una questione economica che a livello di decoro e sicurezza urbana. Grazie ai nuovi impianti di videosorveglianza - conclude il Sindaco - confidiamo di poter dare presto un volto e un nome ai responsabili di altri atti deprecabili registrati in altre aree della città".

Nella giornata di mercoledì 3 gennaio, conclude il Comune, "sono iniziati anche una serie di controlli presso il ponte in ferro Bailey che, appena inaugurato, è risultato oggetto di traffico non autorizzato e di alcuni danneggiamenti".