Media Valle del Tevere, in tre senza mascherina nei negozi: multe pesanti per i trasgressori

Sono stati tre i cittadini trovati senza mascherina anti-virus mentre si trovavano in alcuni esercizi publici e negozi. Anche per loro è subito scattata la multa da 400 euro a testa prevista dalle norme anti-contagio firmate dal Governo Draghi. La verifica dei dispositivi personale e del possesso del green pass è stata effettuata su 86 persone in 11 esercizi commerciali. Nella rete dei controlli sono finiti anche 3 cittadini dei comuni della Media Valle del Tevere trovati in possesso, per uso personale, di hashish e marijuana: tutti quanti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Inoltre, sono stati controllati 189 veicoli e 285 persone a bordo: 11 le multe elevate per un totale di punti persi 15.