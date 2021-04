Todi, 4 amici finiscono nei guai dopo perquisizione: a tutti patente ritirata

Patente ritirata a quattro amici che sono incappati nei controlli su strada dell'Arma a Todi. I giovani sono stati sottoposti a perquisizione: dalle lore tasche sono venute fuori modiche quantità di sostanze stupefacenti: marjuana e cocaina. La patente è stata ritirata non solo all'automobilista ma anche a tutti quelli presenti nel mezzo fermato trovati in possesso di doga. Una decisione che scatta con la segnalazione alla Prefettura come assuntori. Sempre i carabinieri di Todi hanno fermato e denunciato un ragazzo del posto perché sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di bevande alcoliche. I controlli andranno avanti anche nel fine settimana.