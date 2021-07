Todi, al via le domande per il baratto amministrativo: sconti o esenzioni tasse per i cittadini che lavorano per il Comune

È pubblicato sul sito del Comune di Todi l'avviso pubblico con il quale si recepiscono progetti aventi per oggetto interventi di riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati, con la possibilità di avere riduzioni o esenzioni di tributi. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, non inserite nel piano comunale delle manutenzioni.

I destinatari del “Baratto Amministrativo” sono tutti i cittadini singoli (persone fisiche) o le associazioni stabili giuridicamente riconosciute che potranno così beneficiare riduzioni o esenzioni dei tributi TASI e TARI. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative “stabili e giuridicamente riconosciute”.

I richiedenti devono specificare il progetto a cui aderire e le modalità di svolgimento delle attività in esso previste sulla base di quanto stabilito dal Regolamento e dalla citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/03/2021 e le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Todi oppure inviate tramite PEC all’indirizzo comune.todi@postacert.umbria.it fino alle ore 13,00 del 02/08/2021, specificando nell’oggetto “Domanda Baratto Amministrativo 2021”.