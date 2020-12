Traffico in tilt al Bulagaio per un tir incastrato in via Sperandio: "Ma come ci è arrivato?"

Era successo, è accaduto di nuovo e avverrà anche in futuro. Dopo la bisarca vuota di un mese fa, un altro tir si è incastrato alla svolta di via Sperandio, salendo lungo il Bulagaio da Ponte Rio.

Sarà colpa del navigatore (perché fornisce indicazioni di raggiungere la superstrada a Ferro di Cavallo passando per il centro storico?) e della non conoscenza della strada da parte del conducente (anche se i cartelli ci sono con tanto di divieto di circolazine lungo la strada per emzzi pesanti), ma anche oggi pomeriggio traffico bloccato, recinzione privata sfondata, guarda rail divelto e scarpata rovinata dal mezzo che tentava di fare manovra.

Automobilisti costretti a fare marcia indietro e accedere a Perugia da un'altra strada (Lambrelle o via Eugubina?). Lunghe code e arrabbiature pressoché scontate.