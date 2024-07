Scontri tra tifosi prima di Perugia-Avellino, dopo otto anni tutti assolti

La partita Perugia-Avellino dell’ottobre del 2016 era terminata 3-0 in favore dei biancorossi, ma aveva avuto un prologo al di fuori dal rettangolo di gioco che aveva portato, in seguito, sei tifosi del Grifo davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per un assalto ad un furgone di tifosi avversari e un’accusa di rapina aggravata. Oltre al possesso di una bomba carta per uno di essi. Per alcuni dei sei imputati, tutti degli Infrigati, la Procura di Perugia aveva chiesto l’arresto, negato dal giudice per le indagini preliminari.

Oggi i sei tifosi, difesi dagli avvocati Stefano Tentori Montalto e Andrea Pierozzi, sono stati assolti per non aver commesso il fatto in relazione al reato di rapina aggravata. Mentre l’unico tifoso a cui era stata rinvenuta una bomba carta è stato prosciolto con sentenza di non doversi procedere perché è intervenuta la prescrizione del reato dopo essere stato riqualificato da arma da guerra ad artificio pirotecnico.

Secondo l’accusa non lontano dallo stadio “Curi”, nel piazzale Umbria Jazz, un furgone di tifosi avellinesi era stato accerchiato da un gruppo di sostenitori del Perugia. I tifosi biancorossi erano accusati di aver rotto un finestrino della vettura dei campani e colpito al volto uno degli avversari. Dall’aggressione si era passati allo scontro, tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. A marzo 2017 la Polizia aveva fatto un’irruzione nelle case dei sei tifosi, rinvenendo del materiale utile per le indagini. Versione contestata dal gruppo degli Ingrifati e poi dai difensori degli imputati, quest0 ultimi raggiunti anche dal Daspo.

Adesso dopo otto anni da quei fatti è arrivata l’assoluzione per tutti gli imputati.