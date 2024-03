Rissa in Curva Nord, revocati i domiciliari ai tre tifosi fermati: il giudice dispone l'obbligo di firma

Obbligo di firma per i tre tifosi arrestati, con lo strumento del fermo differito, per la rissa avvenuta in Curva Nord durante l’ultima partita del Perugia contro il Pineto. Episodio che aveva costretto l’arbitro a sospendere l’incontro per alcuni minuti.

I difensori dei tre, gli avvocati Michele Nannarone, Stefano Tentoti Montalto e Andrea Pierozzi, hanno contestato proprio le tempistiche del fermo durante l’udienza di convalida di questa mattina. Il giudice ha convalidato gli arresti, ma ha revocato i domiciliari, disponendo l’obbligo di firma per i tre tifosi, rispettivamente di 31, 44 e 46 anni, appartenenti uno alla Brigata e due agli Ingrifati. Il questore di Perugia, inoltre, potrebbe disporre il Daspo nei confronti dei tre.

Il giudice ha rinviato per la prosecuzione della direttissima al 29 maggio. La Procura di Perugia contesta ai tre non il reato di rissa, ma la violazione della legge sulla manifestazioni sportive con lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. I tre avrebbero ammesso di aver lanciato dei fumogeni e che si tratterebbe di un diverbio che coinvolge i due gruppi da qualche tempo in disaccordo. La Digos è arrivata ai tre tramite l’analisi dei filmati girati in curva e finiti sui social.

Ai tre tifosi è contestato il reato di avere lanciato "in modo da creare un concreto pericolo alle persone, strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile ovvero oggetti contundenti o comunque atti ad offendere in direzione di altre persone". In particolare uno dei tifosi avrebbe acceso e lanciato un fumogeno, un altro scagliato un seggiolino e il terzo avrebbe lanciato un seggiolino di colore bianco e poi anche uno di colore rosso. Fatti aggravati perché tali condotte hanno comportato la sospensione della gara per tre minuti.