Un ragazzo di Assisi tra i 100 talenti della quinta edizione di The Future Makers che si occupa di strategie per salvare l'ambiente

Un ragazzo di Assisi selezionato tra i 100 studenti eccellenti, motivati e talentuosi, equamente divisi fra uomini e donne, che parteciperanno alla quinta edizione di The Future Makers, che si terrà il 4 e 5 novembre nella sede milanese di Boston Consulting Group. Sono oltre 60.000 i giovani che sono stati coinvolti nelle attività di The Future Makers nei primi 5 anni di vita dell’iniziativa, 500 quelli selezionati che hanno preso parte al progetto e hanno dato vita a una community attiva e partecipe alla vita economica e sociale italiana.

A rappresentare la città e la regione sarà Carlo Alberto Fittuccia, scelto tra gli oltre 2mila che in Italia hanno presentato domanda di partecipazione. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Management presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e trascorso un semestre all’estero presso l’Universidad Carlos III de Madrid Business School come “visiting student”, Carlo si è iscritto ad un Master in Management con indirizzo in “Entrepreneurship” all’ESCP Business School, per cui frequenta i campus di Londra, Madrid e Parigi. Durante gli studi, Carlo ha completato uno stage nel Business Consulting di EY a Milano e ha co-fondato l’associazione studentesca “VConnet ESCP” dedicata al venture capital. Tra le sue più grandi passioni vi sono la cucina, gli scacchi e il calcio.

L’edizione 2021 di The Future Makers avrà come tema guida la salvaguardia del pianeta, in parallelo ai lavori di Cop26 di cui Boston Consulting Group è knowledge partner. Tra gli speaker previsti Ali Tabrizi, regista del documentario Seaspiracy, tra i più visti su Netflix, Ferruccio de Bortoli, editorialista, già Direttore de Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, Wendy Sue Kopp, CEO e co-fondatrice di Teach For All, Roberto Tomasi, amministratore delegato Autostrade per l’Italia, e Giovanna Della Posta, amministratore delegato di Invimit Sgr.