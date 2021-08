Tessera sanitaria come strumento per combattere la ludopatia, la proposta dell'assessore Coletto

La tessera sanitaria come stumento per combattere la ludopatia. Come per l'acquisto delle sigarette ai distributori automatici, si potrebbe introdurre l'obbligo di presentazione della tessera sanitaria per accedere alle sale giochi.

E' la proposta dell'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto. Una proposta emersa a margine della discussione sul fenomeno della ludopatia dopo che i carabinieri hanno individuato alcuni giovani in una sala giochi di Terni dopo la segnalazione dei genitori, in particolare di una mamma "disperata".

"Introdurre l'obbligo di usare la tessera sanitaria per poter usare le 'macchinette' o entrare nelle sale giochi, così da certificare l'età dei soggetti - ha detto Coletto - Si può poi pensare a degli alert legati alle condizioni socio-economiche delle persone così che si eviti il rischio di rovinare intere famiglie. Lo Stato - ha sottolineato Coletto - spende per la cura della ludopatia molto di più di quanto riceve dai concessionari come diritti per esercitare i vari giochi. C'è poi e soprattutto l'aspetto sociale perché bisogna evitare che nascano vere e proprie dipendenze".

Grazie al microchip presente nella tessera si può certificare l'età dei presunti giocatori e con un software incrementare "qualche forma di alert legati al reddito, alle abitudini e a altri fattori che possono essere spie di un disagio. Per fare in modo che questo non si trasformi in una ludopatia vera e propria".

"Bisogna verificare il quadro normativo - ha concluso Coletto - ma come Regione Umbria faremo di tutto e di più per mettere in campo ogni iniziativa possibile".