Trema la terra in Valnerina: scosse di terremoto a Norcia

Tre scosse - una di magnitudo ML 2.6, la seconda di magnitudo Mw 3.3 e la terza di magnitudo ML 2.6 - sono state registrate nella mattina di oggi (venerdì 16 luglio): vigili del fuoco in azione per sopralluoghi

Trema la terra a Norcia, città duramente colpita come tutta la Valnerina dal sisma del 2016. Tre scosse -la prima di magnitudo ML 2.6 alle ore 8,03 e la seconda di magnitudo Mw 3.3 alle ore 10 e la terza di magnitudo ML 2.0 alle ore 11.30 - sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

"Si è avvertito un boato distintamente così come riferito dal nostro personale in servizio presso il distaccamento Valnerina - fanno sapere i Vigili del Fuoco -. Attualmente la squadra è uscita per un sopralluogo sul territorio, ma alle sala operativa non sono al momento arrivate richieste di intervento".