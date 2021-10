Trema la terra in Valnerina: scosse di terremoto a Norcia, Spoleto e una di 3.8 in provincia di Macerata

Trema la terra in Valnerina, con alcune lievi scosse sismiche registrate già negli ultimi due giorni dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Preci, Spoleto e Norcia. Di magnitudo ML 3.8 invece il terremoto registrato dall'Ingv nel primo pomeriggio di oggi (ore 14.54) dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Macerata, con epicentro a due chilometri da Visso (a otto chilometri dal comune umbro di Preci e a quindici chilometri da Norcia). Un evento avvertito nitidamente anche in territorio umbro. Una scossa più lieve, di magnitudo ML 2.3, è stata poi registrata subito dopo (ore 14.56) nella vicina Ussita, sempre in provincia di Macerata.