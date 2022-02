Scossa di terremoto in Umbria nella mattinata di venerdì 11 febbraio. Secondo le rilevazioni dell'Ingv, l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l'epicentro della scossa di magnitudo 2.1 è stato individuato a 5 chilometri da Terni a una profondità di 9 chilometri. Come spiega TerniToday la scossa è stata avvertita anche in città anche se non ha provocato danni.