Terremoto, scosse di magnitudo 3.1 e 3.5

Due scosse di terremoto in rapida successione nella mattinata di venerdì 9 febbraio in Umbria. La prima alle 11.55 di magnitudo 3.5 e la seconda di magnitudo 3.1. Entrambe sono state localizzate dall'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel territorio di Spoleto a una profondità di 8 chilometri.

Alle 12.08 è stata registrata una terza scossa di magnitudo 2.3 a una profondità di 7 chilometri.

Le scosse sono state avvertire a Perugia e fino a Terni, nella Valnerina e nel Folignate. A Spoleto alcune persone si sono riversate in strada. Al momento non risultano danni o situazioni di emergenza.

Il Comune di Spoleto ha anche attivato la Protezione Civile e aperto la sede di Santo Chiodo. In corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco.

Terremoto a Spoleto, il Comune chiude le scuole

"A seguito degli eventi sismici che stanno interessando nuovamente il territorio comunale, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha deciso, per la giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, e di domani, sabato 10 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei nidi d'infanzia, degli edifici pubblici e di uso pubblico, compresi musei e teatri, i centri sportivi comunali e dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti", si legge in un post su Facebook del Comune di Spoleto.