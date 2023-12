Terremoto, scosse fino a magnitudo 3: il Comune di Spoleto chiude le scuole

Più di trenta scosse di terremoto in poche ore e tutte localizzate nella zona di Spoleto.

Una nota del Comune informa che "il sindaco, Andrea Sisti, ha disposto, per la giornata di giovedì 7 dicembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e in genere le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) e i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti".

E ancora. Il Comune di Spoleto annuncia anche l'apertura "della sede della Protezione Civile a Santo Chiodo". Al momento, prosegue la nota, "non si registrano segnalazioni di danni o situazioni di rischio nel territorio comunale".