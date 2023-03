Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 in Umbria

Terremoto nel pomeriggio di giovedì 9 marzo. La scossa è stata avvertita in tutta l'Umbria alle 16.05. L'epicentro è stato localizzato a cinque chilometri a est di Umbertide a una profondità di 10 chilometri. La magnitudo registrata dall'Ingv è di 4.4.

In tanti a Umbertide e nella zona dell'Altotevere sono usciti dalle proprie abitazioni e si sono riversati per strada per la paura. Decine le telefonate ai vigili del fuoco per chiedere informazioni e segnalare danni ora in fase di valutazione. Secondo quanto diramato dai vigili del fuoco registrato qualche danno a edifici fatiscenti.

L'Università di Perugia, con un post su Facebook, annuncia che "in via cautelativa domani, venerdì 10 marzo, è stata decisa la chiusura a scopo precauzionale di tutte le sedi dell'Università degli Studi di Perugia, con la sospensione di tutte le attività accademiche e degli eventi in programma".

Controlli sulla linea ferroviaria Bastia Umbra - Sansepolcro sono in corso da parte di Rfi.

