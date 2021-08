Terremoto in Umbria, scossa di magnitudo 3.1 a Norcia

Scossa di terremoto in Umbria nella giornata di martedì 17 agosto

Scossa di terremoto in Umbria nella giornata di martedì 17 agosto. Il sisma, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 18.15 in Valnerina. L'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha individuato l'epicentro a 4 chilometri di Norcia e a 7 da Cascia, a una profondità di 8 chilometri. Non ci si segnalano danni.