Terremoto, linea ferroviaria sospesa per controlli. L'Università chiude le sedi in via precauzionale

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale tra Ponte Pattoli e Ranchi sulla linea Bastia – Sansepolcro a seguito alla scossa di terremoto che ha interessato la zona. Lo rende noto Rfi..Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.

"In via cautelativa domani venerdì 10 marzo è stata decisa la chiusura a scopo precauzionale di tutte le sedi dell'Università degli Studi di Perugia, con la sospensione di tutte le attività accademiche e degli eventi in programma". Lo rende noto l'Università di Perugia. "Il personale universitario e gli studenti sono invitati a scopo precauzionale ad abbandonare immediatamente gli edifici" comunica ancora l'Ateneo.