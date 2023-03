Terremoto, in corso le verifiche sugli edifici lesionati: 81 completate nella notte

Sono stati conclusi nella notte 81 sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco negli edifici nei quali sono state segnalati lesioni e danni in seguito alle due forti scosse di terremoto, con epicentro Umbertide, che si sono verificate ieri, 9 marzo, intorno alle 16 e poi alle 20.

L'attività, riferiscono i vigili del fuoco, è ancora in corso insieme ai tecnici della Protezione civile. Nella notte, decine e decine di persone hanno preferito dormire fuori casa, molti nelle strutture messe a disposizione dai Comuni di Perugia e Umbertide, per 30, invece, è stata proprio imposta, in via cautelare, l'evacuazione dalle proprie abitazioni.

Sono 343 le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco, prevalentemente da Perugia, Umbertide e Pierantonio.