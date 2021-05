Terremoto Gubbio, ripreso il traffico ferroviario sulla linea Roma-Ancona

Disagi per i viaggiatori in seguito alle scosse di terremoto che hanno fatto tremare la terra questa mattina a Gubbio, con le Ferrovie dello Stato che hanno sospeso in via precauzionale il traffico sulla linea Roma-Ancona tra Nocera Umbra e Fabriano per procedere con le necessarie verifiche tecniche. Diversi i treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus appositamente predisposti prima della ripresa regolare del traffico a partire dalle ore 17.03.

Aggiornamento ore 17:03:

Il traffico è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici.

I soli treni IC 588/589 Roma Termini (10:10) - Trieste Centrale (20:15) e IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) - Roma Termini (15:50) hanno registrato maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 150 e 85 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 540 Roma Termini (15:25) - Ancona (19:05)

• RV 4156 Roma Termini (16:02) - Ancona (19:57)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus appositamente predisposti:

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) - Roma Termini (15:50): cancellato tra Fabriano (12:56) e Foligno (13:42)

• IC 534 Roma Termini (7:50) - Ancona (11:33): limitato a Fossato di Vico (10:18)

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) - Trieste Centrale (20:15): cancellato tra Foligno (11:57) e Fabriano (12:38)

• IC 541 Ancona (15:55) - Roma Termini (19:50): origine da Fossato di Vico (17:11)

• RV 4153 Ancona (9:05) - Roma Termini (13:00): cancellato tra Fossato di Vico (10:23) e Foligno (11:01)

• RV 4152 Roma Termini (9:28) - Ancona (13:45): limitato a Foligno (11:28)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 4154 Roma Termini (13:22) - Ancona (17:40): cancellato tra Foligno (15:20) e Fabriano (16:14)

• RV 4155 Ancona (13:50) - Roma Termini (18:00): cancellato tra Fabriano (14:55) e Foligno (15:55)

• R 19803 Ancona (12:50) - Orte (16:37): cancellato tra Fabriano (14:08) e Foligno (15:20)

• R 19816 Foligno (14:16) - Ancona (16:37): origine da Fabriano (15:23)

Aggiornamento - ore 15:30:

Il traffico è ancora sospeso tra Nocera Umbra e Fabriano, in corso le verifiche da parte dei tecnici.

La riattivazione è prevista dal gestore dell'infrastruttura per le ore 19:00.

In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Attivi il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Foligno e Fabriano e il servizio di smart caring.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 1502/1503 Roma Termini (15:30) - Trieste Centrale (1:40)

• RV 4156 Roma Termini (16:02) - Ancona (19:57)

• R 4943 Fabriano (17:22) - Foligno (18:36)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus appositamente predisposti:

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) - Roma Termini (15:50): cancellato tra Fabriano (12:56) e Foligno (13:42)

• IC 534 Roma Termini (7:50) - Ancona (11:33): limitato a Fossato di Vico (10:18)

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) - Trieste Centrale (20:15): cancellato tra Foligno (11:57) e Fabriano (12:38)

• IC 540 Roma Termini (15:25) - Ancona (19:05): limitato a Foligno (17:03)

• IC 541 Ancona (15:55) - Roma Termini (19:50): origine da Foligno (17:54)

• RV 4153 Ancona (9:05) - Roma Termini (13:00): cancellato tra Fossato di Vico (10:23) e Foligno (11:01)

• RV 4152 Roma Termini (9:28) - Ancona (13:45): limitato a Foligno (11:28)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 4154 Roma Termini (13:22) - Ancona (17:40): cancellato tra Foligno (15:20) e Fabriano (16:14)

• RV 4155 Ancona (13:50) - Roma Termini (18:00): cancellato tra Fabriano (14:55) e Foligno (15:55)

• R 19803 Ancona (12:50) - Orte (16:37): cancellato tra Fabriano (14:08) e Foligno (15:20)

• R 19816 Foligno (14:16) - Ancona (16:37): origine da Fabriano (15:23)