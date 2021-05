Gubbio, prosegue lo sciame sismico: quattro le scosse di terremoto nel giorno dei Ceri

Continua a tremare la terra a Gubbio, dove prosegue lo sciame sismico. Un'altra scossa di terremoto (di magnitudo ML 2.3) è stata infatti registrata da Ingv alle ore 11.14 dopo quelle di ieri notte (ML 2.8) e della prima mattina di oggi, sabato 15 maggio, quando la la Rete Sismica Nazionale alle ore 09:56 ha rilevato un terremoto di magnitudo ML 4.0 (Mw 3.9) con epicentro localizzato a 2 km dalla città (ipocentro a una profondità di circa 10 km) seguito da una prima replica due minuti dopo (di magnitudo ML 2,1) e poi da una seconda di ML 3.1 alle ore 10.07.

NESSUN DANNO GRAVE - Tutte le scosse sono state avvertite dalla popolazione eugubina nel giorno della Festa dei Ceri (annullata per il secondo anno di fila a causa dell'emergenza coronavirus), mentre la Protezione Civile fa sapere che "dalle verifiche effettuate fino a ora dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento NON risultano danni a persone o cose". Non sono arrivare segnalazioni di danni strutturali nemmeno ai Vigili del Fuoco di Perugia, alle prese con pochi interventi relativi a caduta di calcinacci e altre conseguenze non gravi delle scosse.

LA FAGLIA ALTO TIBERINA - "Il terremoto odierno è avvenuto in un’area la cui sismicità - spiega Ingv - è frequente ma relativamente moderata. La storia sismica della citta di Gubbio mostra 95 eventi risentiti nella regione con magnitudo superiore a 4 e risentimento massimo nella città pari al VII-VIII grado della scala MCS. Più recentemente, il 23 marzo 1961, è avvenuto un evento con epicentro vicino a quello odierno, ma con magnitudo superiore (M5.0), con intensità pari al VII grado della scala MCS. Il sistema di faglie è quello dell’Alta Valle del Tevere, dominato in profondità dalla presenza di una grande faglia normale a basso angolo d’immersione (15°-20°), nota in bibliografia con il nome di Faglia Alto Tiberina. L’ATF è una faglia che per le sue dimensioni (60 x 30 km) potrebbe generare un forte terremoto, fino a magnitudo 7".

'LABORATORIO NATURALE' - "L’assenza di un evento di tali dimensioni nei cataloghi di sismicità storica - aggiunge Ingv - , la particolare geometria dell’ATF, ossia il basso angolo di immersione inferiore 30° che ne fa una struttura geologica sfavorevolmente orientata per la riattivazione rispetto al campo di sforzi regionale, e la continua e costante occorrenza di piccoli terremoti, con occasionali eventi di moderata grandezza (fino a magnitudo M 5.6; Gubbio 29 aprile 1984), fa dell’Alta Valle del Tevere un laboratorio naturale (TABOO) per lo studio delle modalità con cui le faglie accomodano la deformazione tettonica".