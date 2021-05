Terremoto Gubbio, continuano le verifiche dei vigili del fuoco: la situazione

Una decina le verifiche di stabilità effettuate in abitazioni civili: non sono state evidenziate particolari criticità alle strutture

Proseguono le verifiche dei vigili del fuoco a Gubbio, dove la terra trema da questa mattina per diverse scosse di terremoto (la più forte di magnitudo ML 4) verificatesi proprio oggi (sabato 15 maggio) nel giorno della Festa dei Ceri (annullata per il secondo anno di fila a causa dell'emergenza coronavirus.

Gli uomini della squadra di Gubbio, insieme a quelli giunti con la prima partenza della centrale, sono intervenuti fino ad ora per una decina di verifiche di stabilità effettuate in abitazioni civili, che non hanno evidenziato particolari criticità alle strutture. Lievi lesioni solo agli intonaci.