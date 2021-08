Umbria, donna 36enne muore dopo il parto cesareo: "Malore improvviso"

Il decesso all'ospedale di Terni dove era stata portata a termine la gravidanza. La direzione sanitaria: “Disposta un'indagine interna per verificare la correttezza del nostro operato“

Tragedia in Umbria, dove una donna di 36 anni (L.A. le sue iniziali) ha perso la vita per un malore improvviso dopo un parto cesareo. Come riporta 'Terni Today', il dramma è avvenuto all'ospedale Santa Maria di Terni nella notte passata.

“La signora di 36 anni è giunta alle 4 del mattino del 30 luglio per metrorragia alla 32esima settimana - spiega una nota della direzione sanitaria del nosocomio ternano -. Trattandosi di gravidanza patologica già nota, la paziente è stata immediatamente sottoposta a parto cesareo nel pieno rispetto delle più moderne linee guida e dei canoni di massima sicurezza, con successo e senza complicazioni. Dopo la ripresa del pieno benessere la signora ha accusato un malore improvviso, in presenza del personale del reparto. Immediatamente soccorsa anche dalla rianimatrice che si trovava già lì, la paziente è stata tempestivamente sottoposta ad ulteriori accertamenti e cure multidisciplinari".

La direzione sanitaria fa poi sapere che verranno comunque fatte delle verifiche su quanto accaduto: "Siamo vicini alla famiglia per la tragicità dell’accaduto e abbiamo disposto una indagine interna - si legge ancora nella nota - al fine di verificare la correttezza del nostro operato”.