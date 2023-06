Spara alla sorella e al fidanzato dopo una lite: confermata in Cassazione la condanna per tentato omicidio

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per tentato omicidio della sorella, rinviando al Tribunale di Firenze solo per l’eventuale riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

L’imputato, l'avvocato Claudio Sforza, il 16 gennaio del 2020 aveva imbracciato il fucile e sparato alla sorella e al fidanzato di lei a Marsciano dopo una lite, ferendo gravemente al volto la donna e agli arti inferiori l’uomo.

Secondo la Procura di Spoleto la lite era nata per i profondi dissidi familiari che avevano dato luogo ad altri episodi, non della gravità dell’ultimo, per il quale l’imprenditore era stato anche arrestato. L’uomo ha sempre sostenuto di non voler colpire la sorella ma solo di spaventarla. Secondo sostituto procuratore e giudice, però, il fatto che l’uomo fosse titolare di licenza di tiro sportivo, lo avrebbe messo in grado di colpire con precisione il bersaglio. La difesa ha sempre sostenuto il contrario in quanto l’imputato avrebbe sparato in un cortile non illuminato, di sera, quando la ragazza stava uscendo dallo stabile, in lontananza, quindi senza volontà di uccidere. La donna era rimasta ferita al volto e al collo, ricoverata in gravi condizioni e ripresasi solo nel tempo dalle ferite fisiche.

L’avvocato della vittima, Pietro Gigliotti, esprime soddisfazione per la sentenza “che conferma come la condotta fosse volta a cagionare la morte della sorella e del fidanzato e non si tratti di lesioni colpose con dolo eventuale come ha sostenuto la difesa”. Rimane solo un capo “che non incide sulla valutazione del fatto ma sulla dosimetria della pena” conclude l’avvocato Gigliotti.