Tentato omicidio per strada: vede un 17enne e cerca di ucciderlo

La polizia di Città di Castello ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino albanese di 23 anni. L'uomo deve rispondere di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione della polizia il 23enne era al commissariato di Città di Castello per denunciare un’aggressione subita il 23 maggio scorso da parte di due fratelli – uno di 17 anni e uno di 26 anni, cittadini egiziani, - dove è rimasto ferito.

Quando è uscito dagli uffici ha visto il 17enne per strada. L'uomo, ricostruisce la polizia, è salito in auto, ha accelerato e lo ha investito. Poi è scappato. Il 17enne è stato portato d'urgenza all'ospedale di Città di Castello dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

Il fuggito è stato individuato grazie al gps del cellulare a Umbertide, in via Caravaggio. Il 23enne ha tentato ancora di scappare, ma non è andato lontano. Bloccato e sottoposto alla misura precautelare del fermo di indiziato di delitto.

Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Perugia è stato rinchiuso a Capanne in attesa della convalida del provvedimento.