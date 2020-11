Tentato furto al supermercato nel cuore della notte: indagini in corso

Tentato furo nella notte tra sabato e domenica 29 novembre a Perugia. L'allarme, spiega una nota della Vigilanza Umbra Mondialpol, è scattato in un supermercato a San Marco alle 4:43. Il personale della vigilanza è intervenuto sul posto, trovando una porta esterna aperta e scassinata. I malviventi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, non sono riusciti a portare via nulla dal supermercato. Indagini in corso per individuare i predoni.