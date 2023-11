Perugia, tentato furto al negozio Paris Ricci: vetrina infranta ma bottino nullo

Un tentativo di furto è avvenuto oggi, all’alba di giovedì 23 novembre, in corso Vannucci al negozio Paris Ricci nel cuore del centro storico di Perugia.

I malviventi hanno sfondato la vetrina ma, fortunatamente, non sono riusciti a portare via nulla, poiché messi in fuga da un passante che ha avvertito le forze dell’ordine intervenute immediatamente. Anche la proprietaria del negozio si è recata subito sul posto per verificare quanto accaduto.

Le dipendenti della storica attività commerciale di Perugia, specializzata nella vendita di abbigliamento e accessori di alta moda, si dicono sconvolte e preoccupate per la loro sicurezza, soprattutto quando, con il buio, devono tornare alla loro auto dopo il lavoro.

Un colpo fallito certo, che ha però lasciato amarezza nei cittadini e nei commercianti della zona. Un episodio emblematico della situazione di insicurezza che si vive nella città di Perugia, dove la criminalità è in aumento tra furti nelle case e nei negozi.