/ Via Pievaiola

Tentato colpo in concessionaria, ladri scoperti dalla videosorveglianza fuggono per i campi all'arrivo delle forze dell'ordine

L'allarme è scattato nella notte in via Pievaiola a Perugia quando la vigilanza privata ha visto nei monitor delle figure incappucciate che forzavano una porta dello stabile per rubare un'auto