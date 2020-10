Tentata rapina alla parrucchiera, rapinatori in fuga per la reazione della proprietaria

Tentativo di rapina, nel tardo pomeriggio di oggi, a danno di una parrucchiera a Castiglione del Lago.

Lo denuncia la stessa proprietaria su Facebook, raccontando di aver “appena subito una tentativo di rapina in negozio ad opera di due ragazzetti sconosciuti. Incappucciati e con la mascherina sono entrati improvvisamente in negozio mostrandomi un post it con scritto ‘questa è una rapina, dammi i soldi del cassetto’.

Alla reazione della donna, però, “uno dei due si è impaurito ed è scappato. Uno ha una felpa rosso bordeaux e l’altro, più alto, piumino nero e bandana bianca e nera. State attenti, se li vedete non fateli entrare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post sui social ha suscitato preoccupazione e critiche sulla sicurezza in città.