Tentano di fuggire al controllo, sorpresi con droga e coltello

Hanno provato a seminare la pattuglia della squadra volante, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati in via Trasimeno Ovest. I due ivoriani a bordo della macchina sono risultati avere diversi precedenti a loro carico, per droga ma anche per lesioni, minacce e invasione di edifici. Da ulteriori controlli, nel marsupio del passeggero, 38 anni, è spuntato un coltello pieghevole. In un guanto, nascosto nel cruscotto dell'auto, invece, c'era un ovulo di hashish. Altro hashish, 30 grammi in tutto, e materiale per il confezionamento, è stato trovato a casa del 31enne che è stato arrestato. Denunciato l'altro per il possesso del coltello.