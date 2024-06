Lo scippo finisce male: la vittima afferra per i capelli la rapinatrice e si riprende l'orologio

Tenta di strappare l’orologio ad una donna per strada, ma finisce male: presa per i capelli e trascinata a terra, la ladra viene arrestata e condannata a due anni, insieme con un complice che era intervenuto per liberarla dalla presa della vittima.

L’imputata è finita davanti al giudice con l’accusa di tentata rapina perché “all’iniziale sottrazione del bene” non era “conseguito un vero impossessamento dello stesso, neppure per qualche istante”, in quanto l’imputata aveva afferrato l’orologio strappandolo dal polso della vittima, ma questa aveva reagito trattenendo per i capelli l’imputata e l’aveva lasciata andare solo dopo che questa aveva gettato a terra la refurtiva.

Era intervenuto anche il complice dell’imputata “soltanto al probabile fine di liberare l’imputata dalla presa della vittima, senza manifestare il suo preciso ruolo”, tanto che la persona offesa aveva pensato ad un buon samaritano che la stesse aiutando e non un sostegno alla rapinatrice.

I due erano stati poi fermati dalla forze dell’ordine, processati e condannati.