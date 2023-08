Perugia, tenta di rubare in un'auto in sosta forzando la portiera: arrestato

Tenta di forzare le auto in sosta, ma viene sorpreso dalla Polizia e arrestato.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via del Fosso, nei pressi di un parcheggio, dove era stato segnalato un uomo che armeggiava sulla portiera di un’autovettura in sosta. L'uomo alla vista degli agenti, faceva cadere a terra un oggetto metallico per poi allontanarsi precipitosamente verso via Pievaiola.

Feramto e identificato come un tunisino di 41 anni, già gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, era già stato denunciato per un tentativo di furto simile nel mese di marzo e per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

L’approfondimento del controllo a carico del 41enne ha fatto emergere che quest’ultimo fosse sottoposto all’obbligo di dimora presso il comune di Torrita di Siena e numerosi alias.

L’accertamento condotto sull’autovettura su cui stava armeggiando l’uomo ha permesso di verificare che il finestrino dello sportello risultasse per metà aperto, grazie ad un’azione di forza condotta manualmente dall’uomo, il quale lasciava sul vetro in questione le proprie impronte delle dita e delle mani.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che l’oggetto lasciato cadere dall’uomo è risultato essere un grimaldello artigianale in acciaio del tipo “spadino”, utile a fare leve o forzare serrature.