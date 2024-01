Tenta di uccidersi, i carabinieri irrompono in casa e lo salvano dalla morte

I carabinieri di Todi hanno salvato un 45enne che ha tentato di uccidersi in casa. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, ha telefonato a uno dei figli "per un ultimo saluto". I familiari dell'uomo hanno lanciato l'allarme. I carabinieri hanno fatto irruzione in casa e lo hanno salvato.

Sul posto è intervenuto anche il 118 che ha portato l'uomo all'ospedale di Pantalla. Ora è fuori pericolo.