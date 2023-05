Tenta di baciare una studentessa all’interno degli alloggi universitari: sotto accusa per violenza sessuale

Tenta di baciare una studentessa all’interno degli alloggi dell’Adisu a Ferro di cavallo, ma viene respinto dalla vittima e finisce sotto processo.

Un uomo, un marocchino di 24 anni difeso dall’avvocato Giuseppe Gasparri, è accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazzi coetanea.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo “dopo averla brevemente intrattenuta con frasi di circostanza mentre si trovavano all’interno dei locali adibiti a magazzino” all’interno del convitto universitario “R. Rossi” di Perugia, “ove entrambi erano domiciliati”, le metteva “la mano al collo e tirandola a sé per baciarla sulle labbra”.

Atti “idonei e diretti” che secondo l’accusa “a costringere” la donna “a subire atti sessuali”. All’uomo non riusciva di baciare la vittima in quanto la stessa reagiva, “indietreggiava e gli urlava ‘no, no, no’, così da farlo desistere e farlo scappare in direzione dei bagni”.

L’episodio per il quale l’uomo è finito davanti al giudice per l’udienza preliminare è avvenuto il 6 giugno del 2022.