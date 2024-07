Tenta di rubare la ruota di scorta di un'auto, perugino arrestato a Roma

Un 42enne perugino è stato arrestato a Roma. Sorpreso, mentre stava ceracando di rubare la ruota di scorta dal bagagliaio di un'auto in sosta e un borsone con dentro alcuni libri. Il fatto si è verificato in via Filottrano, L’uomo, non è passato inosservato a una pattuglia dei Carabinieri che, transitando in quel momento nei pressi dell’auto, lo hanno colto in flagranza riuscendo a bloccarlo e arrestarlo. Il 42enne è stato portato in caserma, dovrà rispondere di tentato furto aggravato.