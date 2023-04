Tenta di rubare alcolici al supermercato e poi scappa, i testimoni lo "incastrano"

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti presso un supermercato in via Fiesole per l'ennesimo furto in un supermercato.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sentito alcuni testimoni presenti nei pressi dell’esercizio commerciale, i quali hanno riferito di aver notato l’uomo aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto. Dopo aveva tentato di asportare alcune bottiglie di alcolici e, dopo aver desistito, sempre secondo il loro racconto, si era allontanato velocemente in direzione di via Settevalli.



Gli agenti, a quel punto, hanno acquisito tutte le informazioni utili all’individuazione dell’uomo che è stato rintracciato poco distante.



Avvicinato dagli operatori, il presunto responsabile, identificato per un 38enne, ha mostrato un evidente nervosismo e insofferenza al controllo. Per questo motivo, è stato accompagnato in Questura e i poliziotti hanno trovato una tronchesina dotata anche di una piccola lama della quale l’uomo non è stato in grado di motivare il possesso. Al termine delle attività di rito è stato denunciato per porto di strumenti atti allo scasso. La tronchesina, invece, è stata sottoposta a sequestro.