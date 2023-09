Bastia Umbra, tenta di rapinare il cinema, ma la cassaforte non si apre: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato un 35enne polacco per il reato di tentata rapina nei confronti di un dipendente del cinema “Experia”.

I fatti risalgono a fine agosto quando un uomo, con volto travisato, era entrato all’interno del cinema e aveva intimato al dipendente presente in biglietteria di consegnare l’incasso minacciandolo di sparare se non avesse ottemperato a quanto richiesto.

La vittima, senza opporre alcuna resistenza, aveva però riferito al rapinatore di non avere la chiave della cassaforte e di non poter consegnare il denaro. Davanti a tale affermazione, lo sconosciuto aveva desistito dall’intento e si era allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce per le vie del centro.

Avviate immediate le indagini, i Carabinieri sono riusciti a identificare l'autore della tentata rapina e a denunciarlo.