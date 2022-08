Rischio temporali, allerta meteo della Protezione civile dell'Umbria

Allerta meteo di livello giallo della Protezione Civile dell'Umbria per martedì 9 agosto per rischio temporali. Ecco le previsioni pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione.

Martedì 9 agosto "Maltempo al primo mattino con isolati rovesci o temporali in area appenninica che, nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, tenderanno ad interessare tutta la regione con fenomeni localmente più intensi sui settori meridionali. Rapido esaurimento dei fenomeni in serata. Venti: moderati da Nord-Est con locali rinforzi, tenderanno a calare d'intensità dalla serata. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Mercoledì 10 agosto "Irregolarmente nuvoloso sulla catena appenninica ed i settori meridionali dove, nel pomeriggio, non si esclude qualche breve ed isolata precipitazione. Venti: moderati da Nord-Est con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".