LE PREVISIONI dell'esperto di 3bMeteo Stefano Ghisu: "Temperature oltre i 35 gradi, ma arrivano temperali e po' di fresco"

Sull'Umbria ci attende un weekend con prevalenza di sole, ma anche qualche nube irregolare specie nelle ore pomeridiane, con la possibilità di isolati e brevi spunti piovosi non esclusi su Trasimeno, Orvietano e Ternano. Caldo intenso specie nella giornata di sabato, quando sono previsti picchi di 38-39°C. Inizio settimana caratterizzato da un parziale indebolimento dell'anticiclone, che favorirà il transito di correnti settentrionali in quota, complici di diffusa instabilità pomeridiano-serale. Pertanto lunedì tra pomeriggio e sera sono previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi, in particolare tra basso Perugino, Orvietano e Ternano. Il tutto sarà accompagnato da un temporaneo smorzamento del gran caldo. Tempo più stabile nei giorni a seguire, con prevalenza di sole, salvo qualche nube in più lungo l'Appennino, e caldo nella norma: temperature massime entro 32-36°C.

Meteo Perugia: weekend in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube in più tra tardo pomeriggio e sera. Caldo intenso specie nella giornata di sabato, con temperature massime sin verso i 35-37°C. Lunedì inizialmente soleggiato, segue un pomeriggio instabile con rovesci e locali temporali. Tempo stabile nei giorni a seguire, con temperature massime più contenute: valori entro 30-32°C.

Meteo Terni: weekend in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube in più tra tardo pomeriggio e sera, quando non si escludono isolati e brevi spunti piovosi. Caldo intenso, con temperature massime sin verso i 38-39°C. Lunedì inizialmente soleggiato, segue un pomeriggio-sera instabile con rovesci e locali temporali. Tempo stabile nei giorni a seguire, con temperature massime più contenute: valori entro 33-36°C.