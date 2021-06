I residenti non ne possono più e chiamano le forze dell’ordine per sciogliere gli assembramenti. Ma il branco trasmigra per questi vicoli, con chiasso e disordine

Telecamere tra via Ulisse Rocchi e via della Nespola per contrastare la movida sopra le righe. I vicoli e i rimbocchi che fiancheggiano via Ulisse Rocchi sono spesso insolitamente animati. Specie nei fine settimana, quando torme di ragazzotti imperversano da piazza Danti, via Bartolo e adiacenze. Quando interviene la Municipale per disperderli, sciamano a valle, verso via Pozzo Campana e piazzetta Alfani, da dove scendono verso via Ulisse Rocchi, Arco Etrusco e piazza Grimana.

I residenti non ne possono più e chiamano le forze dell’ordine per sciogliere gli assembramenti. Ma il branco trasmigra per questi vicoli, con chiasso e disordine. Ecco allora che il Comune corre ai ripari. Da qualche giorno è stata installata una telecamera ad alta definizione e ad ampio raggio. È uno strumento di ultima generazione che consente una visuale ad angolo giro. È stata posizionata al posto di un precedente strumento a tecnologia poco attuale e peraltro smontato da alcuni mesi. Con la nuova strumentazione, è consentito un controllo capillare, e in tempo reale, della zona fra via Ulisse Rocchi, piazza Ansidei e dintorni.