Obbligo vaccinale e sospensioni, il Tar passa la palla al giudice ordinario

L’obbligo vaccinale continua a essere tema di confronto giuridico e il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha stabilito la propria incompetenza di giurisdizione sul ricorso di un tecnico radiologo che contestava la sua sospensione non avendo ottemperato all’obbligo vaccinale.

Nel ricorso si contestava il mancato spostamento del tecnico, dipendente dell'Azienda ospedaliera di Perugia, “non vaccinato ad altre e diverse mansioni che non comportino contatti con il pubblico e quindi rischio eventuale per la salute pubblica”, il fatto che la normativa “emergenziale violerebbe il regolamento UE 953/2021 che vieta agli Stati di operare discriminazioni in ragione delle scelte vaccinali oltre alle norme costituzionali”, la violazione dei principi “costituzionalmente garantiti quali la funzione alimentare della retribuzione, la dignità personale, la dignità professionale e la tutela della salute”.

Il ricorrente lamentava anche il fatto di non essersi sottoposto alla seconda dose in quanto aveva contratto il Covid e non poteva vaccinarsi.

Nel corso del giudizio, però, è venuta meno la normativa emergenziale e l’Ordine dei tecnici di laboratorio ha cancellato tutte le sospensioni.

Per i giudici il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto spetta la giudice ordinario.