Nomine & Poltrone, nasce l'asse Cucinelli-Oliviero per lo Stabile dell'Umbria: ecco il nuovo "governo" deliberato dai soci

Il nuovo governo del Teatro Stabile dell'Umbria è stato nominato e resterà in vigore fino al 2024. E inoltre, come anticipato da Perugiatoday.it a firma di Sandro Allegrini, tra i soci è entrata a far parte l'Università degli Studi di Perugia per volere del Rettore Maurizio Oliviero. Il Mgnifico sta rivitalizzando l'Ateneo connettendolo sempre di più con il tessuto culturale ed economico di Perugia e dell'Umbria in genere. L'entrata nel Teatro Stabile rafforza tra l'altro l'asse Cucinelli-Oliviero, entrambi in piena sintonia da anni sulla visione di Umbria.

L'assemblea dei soci, composta dai rappresentanti della Regione dell’Umbria, dei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Gubbio, Narni, Spoleto, nonché dalla Fondazione Brunello Cucinelli, ha deliberato il rinnovo del mandato del Presidente Brunello Cucinelli e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Roberto Rosati Vicepresidente, Anna Amati, Elmo Mannarino, Alessandro Tinterri e dal Rettore dell’Università degli Studi Maurizio Oliviero. Sono stati inoltre eletti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Lorena Marcugini Presidente, Maurizio Paparelli, Eugenio Lepri. Piena fiducia dei soci nel direttore Nino Marino ed è stato apprezzato sia la gestione economica che le scelte artistiche operate che "hanno posto lo Stabile umbro all’attenzione del mondo teatrale italiano e internazionale".